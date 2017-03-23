Близость выборов мешает самоуправлениям принимать решения о реорганизации школ, потому что каждая незакрытая школа — это дополнительные голоса избирателей, заявил в передаче ЛТВ "Утренняя панорама" президент Латвии Раймонд Вейонис.

Он полагает, что после выборов реформа пойдет быстрее.

По словам Вейониса, близость выборов "ограничивает дееспособность", поэтому очень важна политическая воля действовать в интересах государства. Самоуправления, неспособные в год выборов принять рациональные решения по реорганизации школ, задерживают тем самым развитие всего государства.

"Политические партии тоже не всегда готовы поддержать усилия министра [образования и науки] и правительства в принятии этих решений", — сказал Вейонис. В частности, правительство до сих пор не может договориться о ликвидации Рижской академии педагогики и управления образованием.