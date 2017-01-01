Он напомнил, что празднование Нового года — традиция, объединяющая разные народы и поколения. "Это момент, когда мы оглядываемся в будущее и желаем друг другу здоровья, достатка и удачи", — сказал президент.

В общем поздравлении с супругой Иветой Вейоне глава государства рассказал, что в минувшем году встречался с людьми в разных районах Латвии и убедился, как много в стране крепких семей и отличных людей. "Наша главная опора — наши близкие. В них мы черпаем вдохновение и силу", — сказал Вейонис.

Он отметил, что в его семье самая важная новость была радостной — родился первый внук. "Каждый родившийся в Латвии ребенок — это огромная радость. В каждом малыше мы видим, как возникает и развивается будущее Латвии", — сказала супруга президента.

Президент призвал Латвию раскрыть свой потенциал, добиться, чтобы умные мысли, смелые идеи и большие планы воплотились в реальность.