По мнению президента, эти усилия не дают такого результата, какого хотела бы вторая сторона.

На вопрос о том, нужны ли вообще в Латвии СМИ на русском языке, президент подчеркнул, что они нужны, так как есть часть общества, которая больше говорит на русском языке, поэтому нужно сохранить передачи на русском языке и на общественном телевидении и радио, и, по возможности, на частных телеканалах. "Но вопрос, разумеется, о содержании", — сказал Вейонис.

Президент отметил, что концептуально поддерживает необходимость усиления контента на русском языке в общественных СМИ. "Однако в основном, конечно, все должны учить латышский язык и смотреть каналы на латышском языке", — сказал Вейонис.