Как сообщили в канцелярии президента, Вейонис обратил внимание на то, что расходы на судебную систему Латвии в соотношении к ВВП больше, чем в среднем в странах ЕС.

"С таким финансированием можно делать больше, чтобы в обозримом будущем добиться существенных улучшений и продолжить укрепление судебной системы. Это относится к срокам рассмотрения дел, уменьшению количества отмененных и пересмотренных приговоров, открытости судов перед обществом", — сказал глава государства.

Он считает, что нужно найти возможности существенного улучшения судебной системы, и сделать предстоит очень много. Каждый судья и система в целом должны целенаправленно работать на благо государства и общества, подчеркнул Вейонис.

Он считает, что судьями должны работать лучшие юристы Латвии, а система зарплат судей должна соответствовать мере ответственности и высоким профессиональным требованиям.