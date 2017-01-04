В этом году правительству предстоит принять ряд тяжелых решений, заявил президент Раймонд Вейонис после первой в наступившем году встречи с премьер-министром Марисом Кучинскисом.

Он подчеркнул, что правительству следует строго придерживаться плана действий, в том числе не боясь принимать тяжелые решения. Также президент призвал со всей строгостью требовать ответственности от должностных лиц, в том числе министров, которые затягивают разработку соответствующих документов и принятие важных решений.

В качестве важнейших задач президент назвал вопросы, касающиеся сфер здравоохранения, образования и безопасности. "Латвия как принимающая страна должна в этом году обеспечить размещение сил НАТО", — напомнил Вейонис. Также необходимо продолжать совершенствовать процесс неплатежеспособности, сказал президент.

Кучинскис проинформировал президента о том, что во второй половине января будет проведена оценка выполнения плана действий правительства.

По мнению премьера, самые сложные и важные задачи в этом году связаны с разработкой налоговой стратегии, в том числе будущей модели финансирования здравоохранения и устойчивости социального бюджета. "Кроме того, целый ряд вопросов связан с развитием экономики и школьной сети", — сказал Кучинскис, добавив, что ожидает активных действий от ответственных лиц.

Президент также подчеркнул, что одна из главных задач этого года связана с разработкой основных принципов налоговой политики и нельзя допускать прошлогодних ошибок и путаницы. "У каждого жителя Латвии и предпринимателя должна быть полная ясность о налогах", — сказал Вейонис.

Премьер согласился со словами президента, добавив, что необходимо думать об уменьшении налогового беремени на рабочую силу и компенсирующем механизме. Кроме того, ожидаются дискуссии о реинвестированной прибыли и прогрессивном налогообложении. "Будут очень серьезные переговоры с самоуправлениями", — сказал Кучинскис.