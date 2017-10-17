Во вторник, 17 октября, в 12.00 муниципальное предприятие Rīgas satiksme представило новый дизайн автобусов общественного транспорта Solaris Urbino, которые со временем полностью сменят автобусы старого образца. Как сообщает предприятие, к концу года в Ригу будет доставлено уже 70 этих низкопольных транспортных средств.

Сейчас представители Solaris Bus&Coach готовят новые автобусы для регистрации в Дирекции безопасности дорожного движения, затем они будут проверены и протестированы. Тесты, которые начнутся в ближайшие дни, выполнят специалисты Rīgas satiksme.

Новые автобусы являются частью закупки, проводимой в рамках заключенного в 2013 году договора, предусматривающего приобретение 175 автобусов. С учетом автобусов нового дизайна в Ригу будет доставлено 140 автобусов, в свою очередь оставшиеся 35 доставят до 2019 года.

По сравнению с более старыми моделями Solaris салоны новых Urbino оборудованы гнездами для подзарядки устройств пассадиров. Также обновлен дизайн автобуса, уменьшен общий вес, улучшена экономичность.