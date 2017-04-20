"В дополнение к принятию и интеграции в Эстонии, Латвии и Литве сил быстрого реагирования, призванных усилить безопасность НАТО, мы должны еще больше углубить взаимное оборонное сотрудничество, продолжив проект совместного пехотного батальона", — сообщил командующий Силами обороны Эстонии, генерал Рихо Террас.

"Мы вели обучение личного состава совместных батальонов уже более 20 лет и в свое время Балтийский батальон сыграл успешную важную роль в том, что мы стали членами НАТО. Теперь у нас есть возможность с помощью Балтийского батальона внести свой вклад в укрепление как собственной безопасности, так и безопасности наших союзников по альянсу", — отметил Террас.

В ходе встречи Террас, а также его литовский и латвийский коллеги — генерал-лейтенант Ионас Витаутас Жукас и Леонид Калниньш обсудили также вопросы расширенного присутствия союзников НАТО в своих странах, реформы в военных вузах и в совместном Балтийском колледже обороны.

Силы обороны Балтийских стран тесно сотрудничают между собой. В рамках совместной системы ПВО Baltnet Эстония, Латвия и Литва направляют своих военных для обслуживания радара в Кармелаве в Литве. Балтийский батальон Baltbat под командованием Эстонии принимал участие в операциях сил быстрого реагирования НАТО.

Находящийся в Тарту Балтийский колледж обороны BALTDEFCOL является совместным высшим военным учебным заведением третьей ступени, обучающим старших штабных офицеров.