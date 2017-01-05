Министерство образования и науки (МОН) предлагает реорганизовать Рижскую академию педагогики и управления образованием (РАПУО) путем ее присоединения к Латвийскому университету, не осудив этот вопрос с руководством вузов, а также без доводов здравого смысла, считают в Латвийском профсоюзе работников образования и науки (ЛПРОН).

МОН приняло решение реорганизовать с августа 2017 года РАПУО, присоединив ее к Латвийскому университету. Как заявили в министерстве, это необходимо для концентрации ресурсов и максимально эффективного расходования бюджетных средств.

По мнению ЛПРОН, действия МОН недопустимы: министерство преподнесло свое намерение как волюнтаристское решение, не обсудив реорганизацию с самими вузами.

"МОН не предупредило РАПУО о том, что такое решение готовится и не провело консультации по возможным моделям реорганизации, хотя уже начался зимний набор студентов на многие учебные программы. Такое поведение — проявление неуважения к студентам и преподавателям академии и ко всей отрасли образования в целом. К тому же МОН сообщило о решении ликвидировать РАПУО, не предоставив план развития педагогического образования в Латвии", — поясняют в профсоюзе.

ЛПРОН обращает внимание на социальные последствия ликвидации РАПУО. Академия имеет филиалы по всей Латвии, в том числе в экономически неблагополучных регионах, и обеспечивает возможность получения образования за приемлемые для жителей таких регионов деньги. Кроме того, вуз является одним из ведущих учебных учреждений в Латвии, выпускники которого работают в региональных детских садах и школах, где не хватает педагогического персонала.

По мнению ЛПРОН, "это очередная поспешная реформа МОН, которая не согласована с участниками". Около 45% членов ЛПРОН являются сотрудниками академии.

Идея об объединении обсуждается с 2004 года, сказала агентству LETA экс-министр образования, проректор ЛУ Ина Друвиете. Эта идея обсуждалась еще в то время, когда она в первый раз возглавила МОН.

Учитывая, что в настоящее время пересматривается число бюджетных мест в вузах и их распределение, у направлений педагогики, образования и спорта наблюдается самое большое сокращение числа бюджетных мест, сказала Друвиете.

Она поддерживает решение МОН о реорганизации РАПУО путем присоединения к ЛУ. "Это правильное решение, принятое в последний момент", — считает Друвиете. Экс-министр подчеркнула, что нет оснований говорить о том, что решение принято тайно и за спиной у вовлеченных сторон.

В МОН агентству LETA пояснили, что вопрос о реорганизации РАПУО не новый и обсуждается по крайней мере пять лет. "Уже в 2013 году рассматривался вопрос об объединении вузов, чтобы предотвратить дублирование учебных программ", — сообщили в МОН. Кроме того, переговоры с РАПУО о необходимости перемен в целях повышения качества образования состоялись в прошлом году.

В области педагогического образования в Латвии в настоящее время наблюдается большая фрагментация, кроме того, ежегодно вузы выпускают большое количество педагогов (более 1000), но работу в школе начинает и продолжает лишь небольшая их часть, а именно, 200-400 человек в год.

Поэтому, как считает МОН, процесс подготовки специалистов в области педагогики необходимо сделать более эффективным. Обучение будущих педагогов по всем предметам должно концентрироваться в высших учебных заведениях, способных обеспечить высокий уровень научной базы, академических кадров и инфраструктуры.

В результате консолидации студенты РАПУО не пострадают, так как смогут продолжить образование и в других высших учебных заведениях. Студентам будет предоставлена возможность продолжить учебу в Латвийском университете, а также на соответствующих специальностях в Латвийской музыкальной академии, Банковской высшей школе и Рижском техническом университете.

Учащимся филиалов РАПУО будет предоставлена возможность продолжить учебу либо в соответствующем своему профилю региональном вузе — Лиепайском университете, Видземской высшей школе, Даугавпилсском университете, Резекненской технологической академии, Вентспилсской высшей школе — или заочно в Латвийском университете, Банковской высшей школе, бизнес-колледже Высшей банковской школы и Рижском техническом университете.

Изменения в учебном процессе вступят в силу в 2017/2018 учебному году.

РАПУО была основана в мае 1994 года, в этом учебном году в вузе учатся 3514 студентов. 565 (16%) из общего числа учащихся обучаются за бюджетные средства, 2949 (81%) — за плату. У академии имеется восемь филиалов в различных регионах Латвии — Алуксне, Бауске, Цесисе, Екабпилсе, Кулдиге, Мадоне, Тукумсе и Вентспилсе. В филиалах в целом обучается 998 студентов.