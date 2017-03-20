Глава Рижского регионального управления полиции, генерал Гунтарс Маркитанс принял решение с 22 марта оставить свой пост и уйти на пенсию. Параллельно Бюро внутренней безопасности полиции начало уголовный процесс по факту бездействия в связи с возможным превышением скорости.

В официальном сообщении, распространенном Госполицей, говорится, что со среды исполняющим обязанности главы РРУП назначен нынешний начальник Управления полиции порядка Рижского региона Александр Букевич.

"Маркитанс играл важную роль во времена баррикад 1991 года. В то время он возглавлял Бауский городской участок полиции и взял на себя инициативу по созданию объединения добровольцев, которые затем отправились в Ригу защищать здания МВД и Кабинета министров. Госполиция высоко ценит многолетний опыт Маркитанса и выражает благодарность за его вклад в восстановление полиции после обретения Латвией независимости, а также в развитие полиции", — заявил шеф Госполиции Интс Кюзис.

Уход Маркитанса на пенсию никак не повлияет на решение вопроса об административном наказании за возможное превышение им допустимой скорости. Также это не окажет влияния и на дисциплинарное дело.

В январе 2017 года года Гунтарс Маркитанс был задержан за превышение скорости на Бауском шоссе. втомобиль Ford Mondeo, за рулем которого находился генерал, ехал со скоростью более 130 км/час. Административный протокол на месте составлен не был. Маркитанс заявил, что ехал на служебном автомобиле и проверял, как сотрудники Дорожной полиции выполняют свои обязанности. После того, как его остановили, генерал упрекнул полицейских в неуважении, сел в свою машину и уехал.

Передача Nekā Personīgā телеканала TV3 сообщает, что Маркитанс "путался в показаниях". Сначала он говорил, что превысил скорость максимум на 5 км/час, затем утверждал, что проверял работу поста Дорожной полиции, свои действия ни с кем не согласовывал, а на спидометр не смотрел.