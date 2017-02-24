"Земессардзе является краеугольным камнем латвийской самообороны", — такое заявление в августе прошлого года, выступая на мероприятии, посвященном 25-летию основания ополчения Латвии, сделал президент страны Раймонд Вейонис. На данный момент в рядах этого добровольного образования числится порядка 8 тысяч человек, к 2020 году планируется довести эту цифру до 12 тысяч. Однако другие страны Балтии не склонны делать ставку на ополченцев-добровольцев.

Новый глава Национальных вооруженных сил Леонид Калниньш в последние месяцы рассказывает о росте интереса к Земессардзе. По его словам, за 2016 год в ополчение влилось почти 900 новых бойцов. Однако о том, сколько латвийцев покидают ряды Земассардзе, речи не идет, хотя статистика сводит положительную динамику на нет. По ситуации на 1 августа 2016 года ополчение приняло 617 новых членов. 607 человек были отчислены или ушли сами. "Баланс крайне минимальный, но все же положительный", — вынужден был однажды признать Калниньш.

Ситуация может показаться естественной, ведь Земессардзе — это добровольное ополчение, а не регулярная армия. Однако планы увеличить количество земессаргов за три года на четыре тысячи человек на фоне приведенных выше цифр вызывают некоторые сомнения. К тому же понятно, что сравнивать Земассардзе с регулярной армией не совсем корректно. Например, эстонцы свой Кайтселиит и литовцы свой Союз стрелков к армии не причисляют. В Латвии дела обстоят иначе.