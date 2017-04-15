Количество крупных свиноферм в Латвии из-за африканской чумы свиней (АЧС) в поселедние годы не сократилось, сказала руководитель департамента ветеринарного надзора Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) Кристине Ламберга.

"Единственное крупное хозяйство, которое из-за АЧС само прекратило деятельность, — это "Cirmas bekons", которое в 2015 году переориентировалось на выращивание индюков", — сказала она. Все остальные фермы инвестируют в развитие, в том числе ООО "Ancers", на двух фермах которого произошли в этом году вспышки АЧС.

Эти фермы активно сотрудничают с ПВС в повышении биобезопасности и готовы возобновить деятельность, сообщила специалист. Она признала, что на предприятии были недочеты в биобезопасности, текучесть кадров.

По словам Ламберги, ПВС постоянно проверяет наличие системы биобезопасности, но предприятия должны следить за соблюдением требований сами.