Цель разработанного Министерством юстиции законопроекта об ограничении на ношение в публичных местах закрывающей лицо одежды — дать прибывающим в Латвию мигрантам уже заранее понять и прочувствовать установленные в стране порядки. Как сообщает LETA, об этом рассказал глава ведомства Дзинтар Расначс (Нацблок).

Министр отметил, что с подачи президента Раймонда Вейониса тема о закрывающей лицо одежде уже долгое время проходит согласования.

Например, в рамках законопроекта были проведены дискуссии и достигнут консенсус с МВД и Министерством благосостояния. Однако у Министерства иностранных дел Латвии все еще имеются возражения, рассказал Расначс.

Еще один представитель Нацблока в Минюсте — парламентский секретарь Янис Иесалниекс — подчеркнул, что новые ограничения будут действовать превентивно и "дадут понять, какие тут правила игры".

Публичное место в толковании закона — это любое место, которое независимо от фактического его использования или формы собственности служит обеспечению общих нужд и интересов общества и которое доступно за плату или бесплатно любому физическому лицу, которое не является на нем владельцем, управляющим, работником.

Публичными местами не будут считаться храмы, молельные дома, помещения, где проходит религиозная деятельность.

Закрывание лица в общественных местах будет разрешено для выполнения требований нормативных актов, при выполнении должностных обязанностей, участникам спортивных занятий и мероприятий, художественных событий, государственных и народных праздников, по погодным условиям и состоянию здоровья.