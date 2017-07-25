Министр благосостояния полностью отверг подозрения в том, что министерство лоббирует интересы банков. В интервью "Латвийскому радио" политик объяснил, что это уже второе или третье предложение, как заставить всех жителей позаботиться о своей будущей пенсии хотя бы в минимальном размере.

Сначало было предложение внедрить обязательные минимальные соцвзносы, но Сейм "очень дружно" в конце прошлого года его отменил, поэтому теперь ведется поиск новых решений, добавил Реирс.

Политик допустил, что Сейм откажет и новому предложению. Он обещал, что Минблаг не остановится на этом и продолжит поиск других вариантов для решения ситуации. Один из них — предложение перенести все соцвыплаты, которые связаны с людьми, не вносящими соцвзносы, в основной госбюджет.

Как сообщалось, 21 июля Сейм в первом чтении поддержал изменения в законе "О государственном социальном страховании", что предусматривает, что, начиная с 2018 года, за хозяйственную деятельность и авторские права надо будет вносить обязательное государственное социальное страхование в размере 5 процентов от начисления пенсии.