Министр заявил, что отказ от налога на недвижимость означал бы снижение доходов самоуправлений. "А мы все используем инфраструктуру самоуправлений, есть самоуправления, которые поддерживают открытие практик семейных врачей", — добавил он.

Рейрс рассказал пенсионерам, что "Единство" предложило коалиции заморозить прирост налога на недвижимость, пока не будет приведена в порядок система кадастра.

Министр признает, что НН должен быть соразмерным, особенно потому, что пенсионеры — часто самая сознательная часть общества, которая своевременно платит НН с ничтожных пенсий, в то время как владельцы больших объектов позволяют себе налог не платить.

Присутствующие сравнили ситуацию с НН с "катастрофой".