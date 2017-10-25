Как пояснил министр, одинаковый рост всех пенсий был бы нечестным по отнощении к тем, что всю жизнь платил большие социальные взносы. Индексация вознаграждает их за это.

Кроме того, индексировались только пенсии меньше 350 евро, так что увеличение действительно больших пенсий было ограничено.

На вопрос, достаточно ли увеличение пенсий, Рейрс прямого ответа не дал. "Это то, что государство может себе позволить", — сказал он. Увеличение пенсий было в два раза больше, чем в прошлом году, и процент индексаций пенсий выше, чем рост экономики.

Говоря о будущем годе, министр сообщил, что новшеством будет связь индексации с рабочим стажем. Изменения коснутся более чем 90% пенсионеров, и на эти цели в бюджете предусмотрено дополнительно 40 млн евро.