Аналогичная ситуация сложилась вчера, 28 декабря, когда рейс на новом самолете в Амстердам из-за тумана был перенаправлен в Дюссельдорф.

Ванагс пояснил, что CS300 — совершенно новый самолет, и примерно полгода он будет находиться в периоде "разогрева", то есть в случае, если погодные условия не соответствуют минимальным требованиям безопасности, самолет не садится.

Ванагс добавил, что это обычная практика для новых самолетов.

Как сообщалось, airBaltic заказала у канадского производителя "Bombardier" 20 самолетов CS300. Первые коммерческие рейсы на новом самолете состоялись в середине декабря.