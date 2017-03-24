Если бы выборы в 13-й Сейм Латвии проходили в марте, то в парламент могли бы пройти депутаты шести партий, сообщает передача "Панорама" в эфире Латвийского ТВ со ссылкой на статистику центра SKDS.

В марте поддержка избирателей партии "Согласие" составила 21,2%. С таким показателем партия стала бы крупнейшей в новом Сейме. На втором месте — Союз зеленых и крестьян с 13,1%, на третьем — VL-TB/LNNK (7,9%).

Ниже пятипроцентного барьера — партии "Единство" (4,2%), "KPV LV" (4,0%), "Союз Латвийских регионов" (3,9%), "Новая консервативная партия" (2,9%) и "От сердца Латвии" (1,9%).

Согласно социологическому опросу, проведенному в марте, 24% респондентов заявили, что не определись с выбором партий, а 14,3% указали, что не собираются голосовать на выборах в Сейм.

Если пропорционально разложить для каждой партии голоса тех, кто пока не определился, то пятипроцентный барьер для попадания в Сейм получили бы шесть партий — "Согласие" (34,4%), "Союз Зеленых и крестьян" (21,2%), "VL-TB/LNNK" (12,8%), "Единство" (6,8%), "KPV LV" (6,5%) и "Союз Латвийских регионов" (6,4%).

Партия "Новая консервативная партия" получила бы 4,7% голосов, а "От сердца Латвии" — 3,1%.

Выборы в Сейм пройдут 6 октября 2018 года.