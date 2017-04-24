Месяц назад за "Согласие" были готовы отдать голоса 21,2% избирателей.

За Союз "зеленых" и крестьян проголосовали бы 14,6% опрошенных (+1,5%), за VL-ТБ/ДННЛ — 6,4% (-1,5%), за Латвийское объединение регионов — 5,1% (+1,2%), за "Единство" — 4,1%.

За партию Артуса Кайминьша KPV LV готовы отдать голоса 3,8% (-0,1%), за партию Ингуны Судрабы "No sirds Latvijai" — 2,2% (+0,3%), а за Новую консервативную партию — 2% (-0,9%).

При этом 24,1% респондентов еще не решили, за кого бы голосовали, а 12,4% на выборы Сейма не пойдут.

LTV подчеркивает, что результаты этого опроса не отражают рейтинги партий на выборах самоуправлений.