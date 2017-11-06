В октябре нынешний президент Еврогруппы Йерун Дейсельблум объявил, что в январе 2018 года уйдет в отставку.

Рейзниеце-Озола сообщила агентству LETA, что обсудила возможность претендовать на этот пост с коллегами по совету министров финансов стран ЕС.

Члены Еврогруппы избирают президента большинством голосом на два с половиной года.

Еврогруппа — неофициальная структура, в которую входят министры финансов 17 стран-членов еврозоны, еврокомиссары по финансам и экономике, председатель Европейского центрального банка, другие высокопоставленные чиновники ЕС. Обычно за день до заседания Совета по экономическим и финансовым вопросам стран ЕС они подготавливают решения, которые принимает совет.