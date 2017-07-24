В понедельник в интервью передаче ЛТВ "Утренняя панорама" директор управления налогового контроля СГД Сандра Карклиня Админе сообщила, что более половины латвийских работодателей платят работникам меньше минимальной зарплаты. По ее словам, СГД тратит значительные ресурсы на борьбу с теневой экономикой, и в этом году один из приоритетов СГД - борьба с зарплатами "в конвертах".

Рейзниеце-Озола считает, что повышение минимальной зарплаты - "палка о двух концах". "С одной стороны, мы хотим, чтобы люди получали больше, с другой, - это вопрос конкурентоспособности, поскольку резкое повышение минимальной зарплаты повысит мотивацию платить зарплаты "в конвертах". Поэтому эта мера должна быть взвешенной", - пояснила она.

Резкое повышение минимальной зарплаты вызывает риск роста теневой экономики, поэтому она не поддержала ее повышение с нынешних 380 до 430 евро в месяц в 2018 году, сказала министр финансов. Однако это было компромиссное решение Национального совета по трехстороннему сотрудничеству.

Чтобы снизить риски роста теневой экономики и обеспечить неизменную минимальную зарплату, планируется в рамках налоговой реформы зафиксировать ее в размере 430 евро на последующие три года. Борьбу же с выплатой зарплат "в конвертах" обеспечит не только эффективная работа СГД, но и уменьшение налогов на рабочую силу, считает министр финансов.