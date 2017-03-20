Правящая коалиция опять отложила принятие решения о ликвидации Рижской академии педагогики и управления образованием (РАПУО) путем ее присоединения к Латвийскому университету, сообщил журналистам министр образования и науки Карлис Шадурскис.

На сей раз предусмотренным коалиционным договором правом на неделю отложить рассмотрение вопроса воспользовалось национальное объединение на основании того, что получены ответы не на все вопросы.

Шадурскис подчеркнул, что 28 марта правительство решит этот вопрос.

Правящая коалиция уже второй раз откладывает принятие решения о ликвидации РАПУО. В первый раз рассмотрение вопроса было отложено по инициативе Союза "зеленых" и крестьян.

Как сообщалось, Министерство образования и науки решило с августа 2017 года присоединить РАПУО к Латвийскому университету. Это необходимо для концентрации ресурсов и более эффективного использования бюджетных средств. Решение МОН вызвало резкие протесты сотрудников и студентов вуза.