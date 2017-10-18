Устроители азартных игр намерены оспорить решение Рижской думы о закрытии 42 игорных залов, сообщил агентству LETA советник Латвийской ассоциации игорного бизнеса (ЛАИБ) Арнис Верземниекс.

Предприятия отрасли оспорят решение Рижской думы по каждому из 42 игорных залов в Административном суде, а при необходимости обратятся в Конституционный суд и суд европейского уровня.

По подсчетам ЛАИБ, в случае закрытия 42 игорных залов государство и самоуправление могут потерять налоговые поступления в размере примерно 5 млн евро, а около 500 работников игорных залов лишатся работы.

Кроме того, это решение может способствовать стремительному распространению мест организации нелегальных азартных игр в историческом центре Риги.

Как сообщалось, Рижская дума 18 октября одобрила закрытие еще 33 игорных залов, таким образом, в ближайшие пять лет в Риге планируется ликвидировать 42 игорных зала.

Это решение принято, чтобы выполнить постановление Верховного суда от 24 февраля 2017 года по делу о выдаче разрешения на открытие игорного зала в Риге и на упорядочение исторического центра и его охраняемых территорий в соответствии с требованиями правил самоуправления.

Запрет не распространяется на четырех- и пятизвездочные гостиницы и территории общественной застройки.

После принятия решения о запрете на игорные залы в историческим центре Риги у предпринимателей, по закону, будет еще пять лет на сворачивание бизнеса.