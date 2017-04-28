Как сообщили Delfi в столичной думе, прямой авиарейс Рига-Казань позволит развивать сотрудничество и в сферах туризма и транзита. Оба города намерены по возможности обмениваться опытом в решении хозяйственных вопросов.

"Очень символично, что Рига нам привезла не только благие намерения, но и прямой авиарейс, который открывает нам дорогу в остальной мир. Хочу передать привет рижанам и пожелать всего наилучшего нашему дружественному городу Риге", — подчеркнул мэр Казани И.Метшин.

Во время визита у Ушакова также запланирована встреча с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, посещение Казанского университета, выступление перед его студентами и преподавателями, участие в открытии бизнес-форума "Рига-Казань 2017" и встречи с министром промышленности и торговли Республики Татарстан Альбертом Каримовым и председателем Государственного совета Республики Татарстан Фаридом Мухаметшиным.