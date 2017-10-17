Цикл мероприятий начнется 25 октября с научной конференции "Глава Риги Джордж Армитстед. Посвящение 170-й годовщине выдающегося рижанина". О вкладе Армитстеда в современное общество и в развитие Риги расскажут и местные и зарубежные исследователи, праправнук Армитстеда Родни Редклифф и представители Фонда лорда Армитстеда из Великобритании.

26 октября рижан и гостей города приглашают почтить память и возложить цветы на Большом кладбище, где похоронен Армитстед, и собраться у памятника известному рижанину в сквере у Национальной оперы, где актер Национального театра Зигурд Нейманис прочтет воспоминания об Армитстеде из мемуаров семьи.

27 октября в музее "Центр Рижского югендстиля" откроется выставка "Коллекция реликвий семьи Армитстед", на которой будут представлены картины и предметы семьи Армитстед из музея "Рижская биржа", хранилищ Музея истории Риги и мореходства, а также частных коллекций.

Именно при Джордже Армитстеде в 1904 году был принят фундаментальный свод Рижских строительных правил, которые обусловили небывалый строительный расцвет, сделавший Ригу столицей югендстиля -- самого модного в то время направления архитектуры. Правилами предусматривалось, что до четверти затрат на строительство должны быть потрачены на украшение здания, что способствовало развитию декоративно-прикладного искусства в городе и появлению уникальных скульптурных фасадов.

С 1903 по 1907 в Риге появилось около 680 домов, что является своеобразным градостроительным рекордом времени. Благодаря активной организаторской деятельности сэра Георгия Ивановича Рига стала третьим по промышленному развитию городом Российской империи после Москвы и Санкт-Петербурга. Под руководством Джорджа Армитстеда Рига преобразилась. "11 лет, 6 месяцев и 10 дней у столицы был настоящий хозяин!" — так отзывались о нем журналисты и простые горожане.

Также Джордж Армитстед инициировал открытие в черте города так называемого города-сада, который в настоящее время называется Межапарком. Он же поспособствовал открытию первого на территории Северной Европы зоологического сада — Рижского зоопарка.

Армистед руководил Ригой с 1901 по 1912 годы и вошел в историю как один из самых успешных и результативных мэров за всю историю города.