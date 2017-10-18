Предприятие поможет работникам подготовить CV, даст рекомендательные письма, а также обратится за содействием в Государственное агентство занятости.

Руководитель компании уверен, что эти специалисты смогут найти новую работу.

Теплотехников придется уволить, так как Rīgas siltums больше не будет обслуживать теплосети крупнейшего в столице домоуправления Rīgas namu pārvaldnieks. По результатам конкурса эти функции перешли к посреднику — предприятию Siltumserviss Rīga.

Rīgas siltums продолжит поставлять тепло домам Rīgas namu pārvaldnieks, но больше не будет обслуживать внутренние системы отопления, что делало по решению Рижской думы с 1996 года.

Rīgas siltums обжаловало решение Rīgas namu pārvaldnieks в Бюро по надзору за закупками, и в настоящее время процесс продолжается в Административном районном суде. Конкурс на обслуживание теплосетей Rīgas namu pārvaldnieks проводился согласно рекомендациям Государственного контроля после ревизии на предприятии, и предложения Siltumserviss Rīga были признаны экономически более выгодными.