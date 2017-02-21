По словам министра, у него пока нет оснований сомневаться в "очень ясном сообщении" нового президента США Дональда Трампа о НАТО, поэтому нет оснований сомневаться в том, что от имени американскогоо президента в различных форматах говорят вице-президент и министры иностранных дел и обороны.

"Вопрос в том, как будет развиваться внутренняя политика США. Опасаюсь, что мы увидим очень острую борьбу, которая может еще больше отвлечь мысли администрации США от внешнего мира и заставит бороться за все [связанное с внутриполитическими вопросами] — от здравоохранения до заявлений о вмешательстве России в избирательную кампанию", — сказал Ринкевич.

По его мнению, если США тесно замкнутся в своей внутренней политике, это не пойдет на пользу другим странам мира. Но в целом Ринкевичу пока трудно прогнозировать развитие политического курса США, потому что вероятен различный поворот событий.

На вопрос, ощущает ли он, что после избрания президентом Трампа США в своих дипломатических отношениях стали более закрытыми, министр ответил — нет.