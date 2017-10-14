"Каждые учения и их анализ дают достаточно материалов для повышения наших возможностей. Не только наши соседи чему-то учатся, но и мы сами", — сказал Ринкевич.

Комментируя перебои связи, которые, как сообщала передача TV3 "Ничего личного", могли возникнуть от наличия современной российской техники в Балтийском море, Ринкевич сказал, что государственная система киберобороны непрерывно тестируется, и есть достаточные основания полагать, что некие инструменты используются именно на уровне частот.

По словам Ринкевича, аналитикам в Латвии и НАТО еще предстоит работа, чтобы в дальнейшем повысить способности к защите.

На прошлой неделе комиссия Сейма по национальной безопасности ознакомилась с докладом Службы военной разведки. В докладе выдвинута версия, что перебои, вызванные российским глушителем связи, были нацелены на проходившие в тот момент на острове Эланд шведские военные учения "Aurora 17", но нарушения мобильной связи имели место и в Латвии на Курземском побережье.