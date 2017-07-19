Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич призвал Белоруссию к более тесному обмену информацией о предстоящих в сентябре учениях "Запад 2017", сообщили агентству LETA в МИД.

18 и 19 июля Ринкевич находился с рабочим визитом в Минске, где встретился с премьер-министром Белоруссии Андреем Кобяковым, министром иностранных дел Владимиром Макеем, министром экономики Владимиром Зиновским, лидерами трех крупнейших оппозиционных партий и экспертами по внутренней политике.

Во время встречи с Макеем Ринкевич обсудил вопросы политики безопасности и выразил удовлетворение сотрудничеством Латвии и Белоруссии в области контроля над вооружением.

Глава МИД выразил интерес Латвии к расширению сотрудничества в области туризма и пригласил Белоруссию воспользоваться предложением латвийского медицинского туризма.

Ринкевич пригласил Макея посетить Рижскую конференцию, которая будет проходить 29-30 сентября.

Встретившись с Кобяковым и Зиновским, Ринкевич выразил удовлетворение тем, что после двухлетнего спада в первом квартале 2017 года товарооборот между двумя странами вырос на 11%.

Во время визита Ринкевич также принял участие в мероприятиях, посвященных 25-летию установления дипломатических отношений между Латвией и Белоруссией: в организованной МИД Белоруссии торжественной презентации почтовой марки, созданной художниками двух стран, и в организованной посольством Латвии в Минске презентации книги профессоров Илгвара Бутулиса и Антония Зунды "История Латвии" в переводе на белорусский язык.