Как сообщили агентству LETA в МИД, на совещании министры вновь подтвердили значение трансатлантических связей и единство альянса.

Главы МИД обсудили ответ НАТО на вызовы для безопасности на восточном и южном флангах альянса. Обсуждались также подготовка к предстоящему 25 мая саммиту НАТО, отношения НАТО с Россией и практическая помощь НАТО Украине.

На предстоящем в мае саммите НАТО необходимо дать четкий сигнал о крепком сотрудничестве Европы и Северной Америки, подчеркнул Ринкевич. Особенно важно, чтобы в результате этого сотрудничества улучшилась ситуация с безопасностью и борьба с международным терроризмом. Он также отметил значение кибербезопасности и стратегической коммуникации в содействии безопасности.

Латвия очень серьезно относится к взятым обязательствам увеличить оборонный бюджет в 2018 году до 2% ВВП, заверил Ринкевич. Глава МИД поблагодарил союзников за отправку военных и техники в страны Балтии и в Польшу, которая наглядно подтверждает солидарность НАТО.