Ринкевич также заявил, что Латвия в данном вопросе солидарна с Соединенным Королевством.

В случае необходимости получения консульской помощи можно звонить на круглосуточный телефон Министерства иностранных дел для чрезвычайных ситуаций: +371 26337711. Также можно обратиться в Консульский отдел посольства Латвии в Соединенном Королевстве.

В среду, 22 марта, в Лондоне в результате нападения у здания парламента страны и на Вестминстерском мосту пятеро человек погибли и по меньшей мере 40 получили ранения.