Общество развития Чиекуркалнса призвало также включить комплекс в список охраняемых государством памятников. Построен он был в 1954-58 гг., в стиле фасада прослеживаются черты национального романтизма, свойственного для "сталинок", рассказал представитель общества Каспар Спунде. Поэтому творение архитектора Эдгара Шенберга с символом мира — голубкой — на фасаде является индустриальным культурным наследием, и сносить его нельзя, считают активисты. К тому же ТЭЦ — узнаваемый визуальный акцент всего Чиекуркалнса.

Международный опыт переосмысления таких объектов в городском пространстве положителен, говорит Спунде. Таковы, например, британский Музей современного искусства Тейт и офисный центр Баттерси — оба созданы в зданиях бывших лондонских электростанций.

Член правления Latvenergo Гунтис Стафецкис отметил, что предприятие, сменив вид топлива, отказалось от мощностей ТЭЦ-1, и чиекуркалнский комплекс вот уже 12 лет не работает. Все эти годы здание не отапливалось, в его прочности возникают сомнения, поэтому ради безопасности людей лучше его снести. Стафецкис также утверждает, что открытие на месте ТЭЦ какого-либо общественного здания (концертного зала, музея и т.д.) противоречит Плану городского развития Риги.

Демонтаж комплекса планируется завершить в будущем году. Но с учетом интереса общественности, Госинспекция по охране памятников культуры 24 марта направила на ТЭЦ-1 комиссию, чтобы та оценила культурно-историческое значение этого объекта. Представитель инспекции Катрина Кукайне признала, что требуется учитывать и техническую сохранность построек.

Чиекуркалнские общественники уже пообщались с представителями Latvenergo, а 30 марта у них намечен визит на ТЭЦ-1 вместе с экспертами. Общество развития Чиекуркалнса также обратилось с письмом в Рижскую думу и ждет реакции городских властей.

В последние годы в список культурного наследия было внесено два объекта, построенных в советское время: некогда знаменитый ресторан Sēnīte и Огрская автозаправочная станция.