Рижская дума планирует увиличить на 25 евро — с 75 до 100 евро — пособия политически репрессированным лицам и участникам движения политического сопротивления.

18 апреля на заседании комитета Социальных вопросов Рижской думы планируют рассмотреть вопрос насчет изменений в праздничных пособиях политически репрессированных персон и участников движения национального сопротивления.

Пособия выплачиваются ежегодно получателям государственных пенсий во время годовщины провозглашения декларации Латвийской Республики. Сейчас размер пособия составляет 75 евро.

Как поясняют в департаменте благосостояния думы, полрепрессированные и участники движения национального сопротивления находятся в почтенном возрасте, поэтому будет правильным повысить пособия до 100 евро.

В прошлом году пособие получили 3119 лиц, на это было израсходовано 234 525 евро. Поскольку количество получателей пособия каждый год уменьшается, планируется, что в 2017 году пособие получат 3104 лица, а сумма выплат составит 310 400 евро.