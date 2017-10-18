Рижская дума в среду одобрила прокладку велодорожки Вецаки-Лиласте, которая станет частью веломаршрута европейских стран "Eiro Velo" общей протяженностью 70 000 км, сообщили в думе.

Велодорожка протяженностью 18,4 км будет проложена от ул. Саулгриежу в Вецаки через Калнгале, Гарциемс, Гарупе и Царникаву до комплекса отдыха "Медзабаки" в Лиласте.

Маршрут проекта "Eiro velo 13 — железный занавес" делит Европу на две части — восточную и западную, подобно тому, как 50 лет назад ее разделял "железный занавес". В Латвии этот веломаршрут протяженностью 562 км будет проложен вдоль морского побережья от Айнажи до границы с Литвой в Курземе, рассказала председатель Царникавской думы Дайга Юревица.

Проект "Eiro Velo" планируется завершить до 2020 года. Веломаршрут "железного занавеса" под номером 13 протяженностью 10 400 км пройдет по территории 20 стран: Норвегии, Финляндии, России, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Германии, Чехии, Австрии, Словакии, Венгрии, Словении, Хорватии, Румынии, Сербии, Болгарии, Македонии, Греции и Турции.