Представитель агентства Гунтис Гайлитис рассказал, что исследование монумента — лишь одна из задач агентства в следующем году. Планируется также отреставрировать памятные знаки баррикад 1991 года, памятник столетия Праздника песни, благоустроить территорию мемориала на Румбуле.
В связи с реновацией Большого кладбища 5400 евро будут потрачены на проведение конференции "Содержание мемориалов и старинных кладбищ. Старинные кладбища и мемориалы в Риге, Латвии, Европе. Опыт и практика". Для разработки концепции реставрации мемориальных построек на Большом кладбище необходимо ознакомиться с европейским опытом, сказал представитель агентства.
В процессе реновации кладбища планируется принять на работу четырех человек — архитектора, рабочего, специалиста по исследованию исторических справочных материалов и начальника отдела мемориалов. По словам Гайлитиса, эти штатные места уже были в агентстве до кризиса, в 2008 году.
Общий планируемый бюджет Рижского агентства памятников на 2018 год составит 693 800 евро. Утвердить его должна Рижская дума.