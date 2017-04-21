"Интерактивный фонтан в парке Кронвальда вызвал большой интерес горожан и гостей столицы. Он будет работать и в этом году, поскольку компания, создавшая его, пообещала Департаменту по вопросам охраны окружающей среды и жилища оказывать техническую поддержку", — сказал председатель Комитета по вопросам охраны окружающей среды и жилища Рижской думы Вячеслав Степаненко.
Рижской думе подарят интерактивный фонтан в парке Кронвалда
Foto: DELFI
Депутаты Комитета по вопросам охраны окружающей среды и жилища Рижской думы в четверг, 20 апреля, утвердили проект решения Рижской думы о принятии в дар от компании Connection Codes интерактивного стенда, его металлического обрамления и электрооборудования. Эта установка появилась в парке Кронвальда в прошлом году, она позволяет любому прохожему стать "дирижером" фонтана, взмахивая руками, подобно тому, как дирижеры машут палочкой.
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