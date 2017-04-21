Рижской думе подарят интерактивный фонтан в парке Кронвалда

Foto: DELFI

Депутаты Комитета по вопросам охраны окружающей среды и жилища Рижской думы в четверг, 20 апреля, утвердили проект решения Рижской думы о принятии в дар от компании Connection Codes интерактивного стенда, его металлического обрамления и электрооборудования. Эта установка появилась в парке Кронвальда в прошлом году, она позволяет любому прохожему стать "дирижером" фонтана, взмахивая руками, подобно тому, как дирижеры машут палочкой.