"Интерактивный фонтан в парке Кронвальда вызвал большой интерес горожан и гостей столицы. Он будет работать и в этом году, поскольку компания, создавшая его, пообещала Департаменту по вопросам охраны окружающей среды и жилища оказывать техническую поддержку", — сказал председатель Комитета по вопросам охраны окружающей среды и жилища Рижской думы Вячеслав Степаненко.