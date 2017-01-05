Необходим разговор с участием RPIVA, Латвийского университета и других вузов, подчеркнула она.
"Мы готовы разговаривать с заинтересованными сторонами, выслушать аргументы, предоставить возможность встретиться со студентами, — сказала Свенце. — Невозможно не считаться с пятым крупнейшим вузом страны. К тому же глупо избавляться от успешного предприятия из-за каких-то интриг".
Как сообщалось, Министерство образования и науки приняло решение реорганизовать с августа 2017 года RPIVA, присоединив ее к Латвийскому университету. Как заявили в министерстве, это необходимо для концентрации ресурсов и максимально эффективного расходования бюджетных средств.