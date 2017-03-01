Министерство здравоохранения с апреля будет доплачивать 410 евро за каждую сложную онкологическую операцию, которая проводится пациенту впервые после постановки диагноза онкологического заболевания. В целом для доплат хирургам, операционным сестрам и другим медикам, которые участвуют в операциях, предусмотрено 2,4 млн. евро, пишет газета Latvijas avīze.

Эти средства будут взяты из тех 12,3 млн евро, которые выделены на программу диагностики и лечения онкологических заболеваний. По расчетам Минздрава, на эти средства будут обеспечены доплаты примерно за 6000 операций.

В настоящее время за операции платят по установленному в стране тарифу, который ниже себестоимости, и такая доплата вводится в первый раз, потому что Минздрав выдвинул онкологию приоритетным направлением.

При этом ранее издание сообщало, что, согласно решению правительства, с 31 декабря 2017 года медицинская специальность хирург-онколог перестанет существовать. Власти ссылаются на то, что в Европе не существует такой узкой специализации как онкохирургия — эта отрасль сохранилась в Латвии еще с советского времени.

Председатель Совета по сертификации общества врачей Густав Латковскис счел это направление правильным. По его мнению, Латвии не следует строго разграничивать онкологические операции как компетенцию исключительно хирургов-онкологов, которых в стране к тому же уже не хватает.

Как сообщалось, Министерству здравоохранения по решению Сейма поручено разработать план лечения онкологических заболеваний на 2017-2020 годы. Газета Diena писала, что план предусматривает, указание необходимых для лечения онкологии препаратов приоритетами в списке компенсируемых лекарств. это сделано, чтобы при выделении дополнительного финансирования первыми лекарства получали пациенты, которым они наиболее необходимы.

Также планируется расширить определение биомаркеров для ряда онкологических заболеваний, чтобы определить эффективность препарата для конкретного пациента и избежать нецелесообразного использования лекарств и финансирования.

Цель плана — улучшить раннюю диагностику раковых заболеваний, увеличив число пациентов, у которых установлена 1-я и 2-я стадии заболевания хотя бы до 60% от общего числа пациентов, поставленных на учет, и обеспечить своевременное лечение раковых опухолей с самой распространенной локализацией.