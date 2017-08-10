С практик бастующих семейных врачей за работу в июле будет удержано в среднем 17% от общей государственный выплаты, сообщила агентству ЛETA представитель Национальной службы здравоохранения (НСЗ) Эвия Шталберга.

По данным НСЗ, средняя государственная выплата одной практике семейного врача составляет 4320 евро в месяц. Дополнительно практика получает ежегодный платеж по итогам оценки качества работы в размере в среднем 654 евро в год, а также внесенные пациентами взносы — в среднем 3300 евро в год.

Как поясняет НСЗ, примерно 40% семейных врачей или тем, кто участвовал в заявленной Латвийской ассоциацией семейных врачей (ЛАСВ) акции протеста, не будут выплачены капитационные деньги за дни, когда пациенты не имели возможности получить оплаченные государством услуги здравоохранения.

Обязанность обеспечить эти услуги предусмотрена договором между семейными врачами и НСЗ, отметила Шталберга.

Капитационные деньги — лишь одна часть ежемесячного государственного финансирования практик семейных врачей, и остальные государственные выплаты за период акции забастовки практики семейных врачей получат.

Также практики семейных врачей получат платеж за работу медсестры и помощника врача, если во время акции протеста они продолжали обеспечивать пациентам оплаченные государством услуги.

Как отметила министр здравоохранения Анда Чакша, НСЗ будет рассматривать каждый случай индивидуально.

Как сообщалось, Министерство здравоохранения и НСЗ направили семейным врачам заявление, в котором говорится, что те, кто участвует в забастовке, не получат всю сумму капитации целиком, а не только зарплатную часть, сообщила агентству LETA представитель Латвийской ассоциации семейных врачей, юрист Солвита Олсена.

По ее мнению, такое решение необоснованно, потому что сумма капитации только на 56% состоит из зарплат, а остальное составляют расходы на содержание практики и другие затраты. Поэтому с учетом того, что практики работали, не ясно, почему финансирование семейным врачам не будет выплачено в полном объеме.