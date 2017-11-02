В четверг, 2 ноября, Сейм во втором чтении одобрил законопроект о присвоении статуса участника Второй мировой войны. Как говорится в аннотации, цель данного шага — признать заслуги граждан Латвии, которые участвовали в этом глобальном конфликте, причем независимо от того, против кого они воевали: нацистской Германии и ее союзников или против СССР.

Также в законе будет прописано, что Латвия не несет юридической ответственности за содеянное оккупационными силами в ходее ее оккупации, а также что она как самостоятельное государство в военных действиях во время Второй мировой не участвовала.

Участниками Второй мировой войны планируется признать тех жителей, которые по состоянию на 17 июня 1940 года были гражданами Латвии или легально приехали на постоянное место жительства.

В статусе участника Второй мировой войны будет отказано представителям национал-социалистической партии нацистской Германии, ее парамилитарных структур, тайной полиции и служб безопастности. То же самое относится к лицам, которые осуждены за преступления против человечества, а также сотрудникам КГБ СССР и ЛССР — за исключением тех, что в советское время работал на административно-хозяйственных и связанных с планированием и финансами должностях.

Участникам Второй мировой войны планируется выдавать свидетельство установленного образца и памятный нагрудный знак. Самоуправления будут вправе решать вопрос о предоставлении социальных гарантий участникам Второй мировой войны и в рамках своих бюджетов выделять им пособия, льготы по уплате муниципальных пошлин или в получении услуг.

Сейм еще должен рассмотреть этот законопроект в окончательном чтении.