Нововведения будут относиться и к зарегистрированным в Евросоюзе циркам, так и циркам из третьих стран. Однако ограничения не относятся к представлениям, в которых участвуют домашние или сельскохозяйственные животные.

20 марта на рассмотрение Сейма была подана общественная петиция, собравшая более 26 тысяч подписей за этот запрет. Изначально с инициативой запрета на использование в цирке диких животных выступила в 2015 году Продовольственно-ветеринарная служба.

Новая глава Рижского цирка Инара Кехре, которая приступит к обязанностям 28 марта, также видит развитие цирка без использования животных.