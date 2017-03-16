Поправки наделяют правительство правом обязать собственников коммерческих обществ, представляющих важность для национальной безопасности, продать свою часть, если они владеют значительной долей общества. Тажке потребуется получить разрешение правительства на приобретение значительного влияния в коммерческом обществе, представляющим важность для национальной безопасности.

Статус "коммерческого общества, представляющего важность для нацбезопасности", будут применять к коммерсантам электронной связи со значительным влиянием на рынке, национальным электронным СМИ, предприятям, получившим в Латвии лицензию на транспортировку и хранение природного газа или коммерческих обществ, которым принадлежит оборудование для сжиженного природного газа, соединенное с газораспределительной системой.

Также статус может применяться к производителям электроэнергии и теплоэнергии, фактическая мощность которых превышает 250 мегаватт или которые имеют теплосети протяженностью как минимум 500 км.

Известно, что переговоры о частичной или полной смене владельцев в настоящее время ведутся в двух компаниях, которые соответствуют этим критериям — "Латвияс газе" и владеющей несколькими телевизионными каналами и интернет-сайтами "Modern Times Group" (MTG). Кроме того, одной из этих компаний заинтересовались нежелательные для Латвии люди.

"Таких сделок не будут десятки, но вокруг одного объекта крутятся люди, которые сделали для экономики Латвии уже достаточно много плохого", — заявил депутат Карлис Сержантс, призывая поддержать продвижение законопроекта в срочном порядке.

Хотя пока предприятия, которые будут соответствовать критерию компаний национального значения, не названы, предполагается, что, помимо "Латвияс газе" и MTG, в их число могут войти и некоторые телекоммуникационные компании, например, Lattelecom и Latvijas Mobilais telefons.