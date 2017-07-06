На переговорах с премьером обсуждались забастовочные требования врачей. "Мы прошли через все вопросы. Теперь ждем от премьера предложений в письменной форме.

Забастовочный комитет сегодня же еще раз рассмотрит эти предложения и примет решение, насколько они приемлемы и где мы можем пойти на компромиссы", — сказала Вейде.

О своем решении ЛАСВ сообщит сегодня вечером или завтра, 7 июля.

Руководитель ЛАСВ отметила, что было сложно договориться с премьером об увеличении суммы капитации. Что касается реформы здравоохранения, то врачи и премьер договорились о том, что будет переработана ее часть об обеспечении первичного здравоохранения.

По вопросу о системе электронного здравоохранения, врачи все же согласились подключиться к ней с 1 сентября, но с условием, что до 1 января будущего года будут улучшено ее юридическое и техническое регулирование.

Забастовка врачей началась 3 июля, в ней участвуют более 600 медиков.