Как сообщает LETA, политик отметил, что РФ регулярно проводит учения неподалеку от Латвии, поэтому правоохранительные органы и спецслужбы ведут постоянный анализ военной угрозы. При этом он пояснил, что ситуация за последнее время "не слишком изменилась" — например, стоит ожидать, что и на совместных учениях России и Белоруссии "Запад-2017" российская сторона выполнит лишь обязательную часть договоренностей по обеспечению прозрачности процесса — особого желания более полно раскрывать, что именно происходит во время учений, Кремль не желает.

При этом Сержантс отметил стремление Белоруссии привлечь к наблюдению за учениями как можно большего числа представителей стран ЕС и НАТО — это можно объяснить опасениями Лукашенко по поводу того, что российские силы после учений могут "не уйти" с белорусской территории, дислоцировавшись на территории государства.

Совместные учения двух стран "Запад-2017" пройдут в сентябре на территории Белоруссии. "Предстоящее мероприятие абсолютно прозрачное, и я требую от всех вас, чтобы это мероприятие на территории нашей страны было прозрачным и все мероприятия были доступны не только для наших друзей по ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, но и для представителей Североатлантического блока — НАТО", — отметил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что Белоруссия ничего не скрывает, и если "натовцы хотят присутствовать на нашем учении, милости просим. Тем более я такую информацию и такие сигналы с их стороны уже получаю", сообщает пресс-служба президента.