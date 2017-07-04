Нынешний лидер "Единства" Андрис Пиебалгс ранее в интервью газете "Neatkarīgā" заявил, что пока не знает, будет ли выдвигать свою кандидатуру на повторные выборы.

Он признал, что кандидатом на должность руководителя может быть и депутат Сейма Эдвард Смилтенс, который "никогда не скрывал своих амбиций стать председателем партии".

"Съезд в сентябре примет решение, будет ли новый председатель и произойдут ли изменения в правлении, но до этого никаких принципиальных перемен не предвидится", — отметил Пиебалгс.