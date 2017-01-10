Несмотря на заверения главы Службы госдоходов Илзе Цируле о том, что за денежные переводы из-за рубежа родственникам не надо платить налоги, в реальной жизни все выглядит иначе: СГД прислала жительнице Латвии письмо с требованием отчитаться о 15 латах, которые та более трех лет назад переслала своей родной сестре.

В распоряжение портала Pietiek попал документ, согласно которому Служба госдоходов требует от жительницы Латвии объяснений по поводу переведенных близкой родственнице сумм в размере 15 — 53 латов. Деньги были переведены 3-4 года назад. Всего СГД требует отчет о четырех денежных переводах на общую сумму 160 латов.

Как известно, официально СГД распространяет совсем иную информацию, утверждая, что денежные переводы родственникам (до третьей степени) не облагаются налогами. Эти суммы (если они не превышают 4 000 евро), по заверениям СГД, также не надо декларировать.

также СГД напомнило, что для начала надо определиться с ключевой позицией — степенью родства между отправителем и получателем денежных переводов. Льготами пользуются только законные супруги и родственники до третьей степени (родители, дедушки, бабушки, дети, внуки, братья, сестры, племянники, дяди и тети).

Супругами, по Гражданскому закону, являются лица, состоящие в официальных отношениях. Брак в Латвии можно зарегистрировать в отделе записи актов гражданского состояния или у священника в присутствии двух совершеннолетних свидетелей. От идеи заключения союзов у нотариусов законодатели пока отказались. В отдельных случаях при регистрации брака за пределами Латвии об этом необходимо уведомить Регистр жителей.

От подачи декларации и уплаты налогов освобождаются супруги и родственники до третьей степени, и деньги перечисляются из-за границы для содержания жилья и ведение общего домашнего хозяйства. Например, проживающие за пределами Латвии перечисляют деньги детям, родителям или бабушке.

Декларацию придется заполнить, если деньги получены от супругов и родственников до третьей степени, с которыми нет общего домашнего хозяйства.

Такой же механизм действует и на переводы между лицами, которое не является родственниками до третьей степени, или их вообще не связывает родство (сосед, друг и др.), но эти деньги получатель использует для покрытия своих расходов на образование и/или лечение (см. подпункты "c" и "d" пункта 35 ст. 9 закона "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" ("О подоходном налоге с населения")).

Важно учесть еще два момента! Во-первых, для того чтобы к перечисленной сумме не применялся подоходный налог с населения, получатель должен документально доказать, что деньги используются для указанных расходов.

Во-вторых, если полученная от одного и того же лица сумма в обоих случаях превышает 4000 евро в год, ее следует декларировать как не облагаемый подоходных налогом доход, подав в СГД декларацию, чтобы сообщить налоговикам источник средств.

В остальных случаях, когда житель Латвии банковским переводом получает деньги на сумму более 1 425 евро в год от проживающего за рубежом лица, полученные деньги необходимо декларировать, заплатив подоходный налог в размере 23% с суммы, которая превышает 1 425 евро.

В указанных случаях вам необходимо составить и подать декларацию о доходах за прошлый год. Сделать это необходимо с 1 марта до 1 июня 2017 года.