По имеющейся в распоряжении агентства LETA неофициальной информации, первоначально потенциальными кандидатами на должность министра экономики являлись депутат Рижской думы Вилнис Кирсис, парламентский секретарь МИД Занда Калниня-Лукашевица и парламентский секретарь Минблага Карина Плока. Правда, официально они этого не подтверждали.

Неофициально отмечается, что нынешний министр Арвил Ашераденс рекомендовал Калниню-Лукашевицу, но кандидатура не получила поддержки со стороны премьер-министра Мариса Кучинскиса. Возможно, была отклонена и кандидатура Кирсиса.

Ашераденс после сегодняшней встречи с премьером не стал комментировать фамилии кандидатов и не назвал конкретной даты, когда "Единство" определится, напомнив лишь, что Сейм должен утвердить нового министра 16 ноября.

Неофициально среди претендентов на пост министра экономики упоминаются парламентский секретарь Минэкономики Янис Упениекс, парламентский секретарь МВД Эвика Силиня, министр благосостояния Янис Рейрс, мэр Саласпилса Раймонд Чударс, экс-премьер Лаймдота Страуюма и другие.