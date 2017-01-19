Глава комиссии Илзе Винькеле и руководитель комиссии по делам Европы Лолита Чигане заявили, что результаты исследования — это "сигнал к немедленным действиям".

Исследование стало диагнозом системе образования Латвии, показав расслоение между селом и городом, гимназиями и основными школами, девочками и мальчиками, отметила Винькеле.

Чигане позитивно оценила то, что система образования выравнивает социально-экономические отличия, "подтягивая" детей из малообеспеченных семей, но сельские школы "остаются очагом отсталости и бедности".

Профессор Латвийского университета, руководитель Международной программы оценки школьников ОЭСР в Латвии Андрис Кангро сообщил, что знания латвийских школьников по естественным наукам, математике и чтению близки к среднему уровню ОЭСР. Успехи по математике аналогичны Испании, Люксембургу, Мальте, Литве и Венгрии, по чтению — Китаю, Швейцарии, Чехии, России, Хорватии, Австрии и Италии, а по естественным наукам — США, Австрии, Франции, Швеции, Чехии, Испании и России.

Девочки превосходят мальчиков по чтению и естественным наукам, а по математике уровень равный. Сельские школы отстают от городских, и исследование подтверждает, что это зависит в том числе и от объективно более низкого социально-экономического уровня жизни, сказал Кангро.