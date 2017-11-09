"Как следует европейским русским реагировать, когда Капитул орденов отказывается лишить Э. Шноре ордена? Напомню, что данный историк (если можно его так называть), депутат парламента от входящей в правительство партии, одобрительно цитировал речь улманисовского министра Берзиньша про "русскую вошь"", — написал Кузьмин.

19 мая 2017 года в издании "Национальные вести" была опубликована статья Шноре, в которой он ссылается на слова довоенного министра по общественным делам Адольфа Берзиньша: "Если один раз пустишь русскую вошь в шубу, вывести ее будет сложно". "И действительно, мы видим, что приехавшие в советское время русскоязычные хотя и постоянно ругают Латвию, отсюда не уезжают", — написал в статье Шноре.

Полиция безопасности Латвии приняла решение отказать в возбуждении уголовного дела по этому случаю. Спецслужба пришла к выводу, что в происшедшем не констатированы признаки преступления согласно Уголовному закону и Уголовно-процессуальному закону. В то же время ПБ отметила, что такие высказывания "могут затрагивать определенную часть общества и не способствуют сплоченности".

В свою очередь, Комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям пришла к выводу, что Шноре своими выражениями нарушил кодекс депутата. Члены комиссии решили применить к нему самое мягкое из возможных наказаний — устное предупреждение.

Партия "Единство" обратила внимание на тот факт, что слова о "русских как вшах" были позаимствованы Шноре у бывшего Министра общественных дел А.Берзиньша, который был одним из главных авторов и исполнителей государственного переворота в 1934 году — то есть фактически являлся врагом Сатверсме (Конституции), так как совершал недопустимые главным законом Латвии вещи. После того, как установился авторитарный режим Улманиса, Берзиньш стал ответственным за пропаганду, цензуру и политический надзор за населением. При Берзиньше начались "чистки" в госуправлении, закрытие школ нацменьшинств, национализация предприятий, а также принудительное выселение балтийских немцев.

Также "Единство" обратило внимание на слова Шноре о "латышской Латвии". "Это общество, которое роднит эксклюзивно генетическая, этническая чистота?", — задают вопрос представители "Единства". Политики отмечают, что на голосованиях в Сейме Нацблок всегда был крайне против идеи о том, что жителям Латвии нужно дать право регистрироваться латышами, если они чувствуют принадлежность к этому государству.

По данным "Единства", Шноре также солгал относительно того, что латыши хотят массового выселения русскоязычных. "Это не только противоречит данным социологических опросов, но и является явной попыткой примерить риторику 1939 года, когда балтийских немцев принудительно выселяли, на нынешние реалии", — говорится в заявлении.