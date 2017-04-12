Центр защиты прав потребителей издал постановление, которое запрещает взимать якобы образовавшиеся перед компанией Pilsētas zemes dienests многолетние долги по аренде земли под многоквартирными домами. Центр отмечает, что занимающаяся сбором этих долгов фирма Vienotais norēķinu centrs занимается нечестной коммерческой практикой.

Согласно заключению Центра защиты прав потребителей, запрещено призывать или требовать от жителей платить за аренду земли, если между потребителем и Pilsētas zemes dienests не был заключен договор, или нет обязывающего заплатить долг постановления суда. Ведомство объявило, что запрашиваемые с жильцов суммы не являются долгом с точки зрения законодательства. Помимо этого, констатированы признаки обмана в пояснительных материалах, которые были разосланы жильцам.

Как уже сообщалось, требования погасить якобы образовавшиеся перед Pilsētas zemes dienests долги в размере 400-900 евро получили зимой около 700 владельцев квартир. Согласно разосланным бумагам, долговые обязательства образовались за период с 1 января 2008 года по 31 декабря 2010 года. По словам представителей компании, требования к жильцам были выставлены только сейчас "из-за затянувшихся судебных процессов". В результате Центр защиты прав потребителей получил множество просьб о помощи.

При этомногие владельцы жилья сохранили чеки, которые доказывают оплату аренды земли. Представители Pilsētas zemes dienests заявили, что такая ситуация могла возникнуть из-за того, что собственники жилья переводили деньги управляющему дома, который не переводил деньги владельцу земли. Представитель ОО Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) Санта Валюма такую вероятность отрицает: "Такого не может быть. Не создавались никакие накопления. Скорее ситуация могла возникнуть из-за того, что дом располагается на нескольких участках, которые принадлежат разным собственникам. Арендная плата в свое время переведена, но не за все участки". По ее словам, к настоящему моменту в RNP уже обратилось около 40 владельцев квартир.

Проблема известна давно, отмечает Diena. Еще несколько лет назад в Сейме была начата работа над законодательными поправками, которые регулируют завершение процесса приватизации (выкупа земли под домом, а также принудительной аренды земли под приватизированными домами). Свои предложения Министерство юстиции подавало в парламент дважды — 1 октября 2015 года и 17 марта 2016 года. Законопроект принят в первом чтении. В декларации правительство указано, что вопрос должен быть решен до середины 2017 года, сейчас законопроект проходит череду рассмотрений. Но пока неясно, будет ли он принят к середине года.