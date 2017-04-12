Согласно заключению Центра защиты прав потребителей, запрещено призывать или требовать от жителей платить за аренду земли, если между потребителем и Pilsētas zemes dienests не был заключен договор, или нет обязывающего заплатить долг постановления суда. Ведомство объявило, что запрашиваемые с жильцов суммы не являются долгом с точки зрения законодательства. Помимо этого, констатированы признаки обмана в пояснительных материалах, которые были разосланы жильцам.
Как уже сообщалось, требования погасить якобы образовавшиеся перед Pilsētas zemes dienests долги в размере 400-900 евро получили зимой около 700 владельцев квартир. Согласно разосланным бумагам, долговые обязательства образовались за период с 1 января 2008 года по 31 декабря 2010 года. По словам представителей компании, требования к жильцам были выставлены только сейчас "из-за затянувшихся судебных процессов". В результате Центр защиты прав потребителей получил множество просьб о помощи.
При этомногие владельцы жилья сохранили чеки, которые доказывают оплату аренды земли. Представители Pilsētas zemes dienests заявили, что такая ситуация могла возникнуть из-за того, что собственники жилья переводили деньги управляющему дома, который не переводил деньги владельцу земли. Представитель ОО Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) Санта Валюма такую вероятность отрицает: "Такого не может быть. Не создавались никакие накопления. Скорее ситуация могла возникнуть из-за того, что дом располагается на нескольких участках, которые принадлежат разным собственникам. Арендная плата в свое время переведена, но не за все участки". По ее словам, к настоящему моменту в RNP уже обратилось около 40 владельцев квартир.
Проблема известна давно, отмечает Diena. Еще несколько лет назад в Сейме была начата работа над законодательными поправками, которые регулируют завершение процесса приватизации (выкупа земли под домом, а также принудительной аренды земли под приватизированными домами). Свои предложения Министерство юстиции подавало в парламент дважды — 1 октября 2015 года и 17 марта 2016 года. Законопроект принят в первом чтении. В декларации правительство указано, что вопрос должен быть решен до середины 2017 года, сейчас законопроект проходит череду рассмотрений. Но пока неясно, будет ли он принят к середине года.