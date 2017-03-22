Скончался депутат Вентспилсской думы Славинскис

Foto: Ventspils.lv, Juris Presņikovs В возрасте 66 лет скончался депутат Вентспилсской думы, член партии "Латвии и Вентспилсу" Алдис Славинскис, подтвердили Delfi в самоуправлении. Славинскис с 1990 года отвечал за сферу образования в Вентспилсе — сначала был главой Отдела народного образования Народного совета, а также занимал пост главы правления местной школьной управы. С 1999 года возглавлял управление по образованию Вентспилсской думы.

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